Владимирец за избиение бывшей жены получил год колонии-поселения

СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-12T13:34:16+03:00

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33-летний уроженец Дагестана Магамедзафи Бабаев, работавший во Владимире в коммерческой фирме, некоторое время назад развелся с женой. Однако, как оказалось впоследствии, не захотел «отпускать» женщину.

Как сообщает владимирский Следственный комитет, после развода, в апреле 2018 года, Бабаев вечером ворвался в квартиру своей бывшей жены. Он запер входную дверь, набросился на женщину, начал оскорблять и избивать, требуя покорности. Продолжалось это несколько часов. Бабаев приставлял к шее женщины нож, угрожал, душил и пресекал любые попытки выбраться из квартиры. Женщина не могла даже позвонить, любое ее движение бывший муж контролировал.

Однако через несколько часов измученную жертву он неожиданно отпустил. 36-летняя женщина обратилась в больницу, долго лечилась сначала в стационаре, потом дома. Одновременно она написала заявление в полицию. 10 сентября суд заключил Бабаева под стражу. Он полностью признал свою вину, 12 ноября состоялся суд. Приговором Ленинского районного суда Бабаеву назначен 1 год и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

При этом следствие не исключает, что бывшая жена была не единственной жертвой Бабаева. Пострадавших от его действий просят обратиться в следственный отдел по Ленинскому району СУ СК России по Владимирской области по телефону 8(4922) 47-29-20.