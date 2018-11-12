Больше 55 тысяч жителей Владимирской области больны сахарным диабетом

СЕГОДНЯ 12:56 2018-11-12T12:57:41+03:00

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14 ноября – Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. В России зарегистрировано 4,3 миллиона больных сахарным диабетом. Однако реальное количество людей с диабетом в 3-4 раза больше. Каждый пятый человек от 20 до 70 лет, страдающий предиабетом, не знает об этом.

Во Владимирской области отмечается рост числа больных сахарным диабетом. Сейчас их 55 385 человек. Для сравнения: в 2017 году данный показатель составлял 51 042 человека. В структуре заболеваемости 90,1% – сахарный диабет II типа и 9,9% – сахарный диабет I типа. В 2017 году в регионе было впервые выявлено почти 4400 человек c данной патологией (в 2013 году – 1600 человек).

Чтобы выявить болезнь, в регионе работает передвижной диабетический центр, где всем желающим проводится определение глюкозы крови и гликозилированного гемоглобина, медики дают консультации на тему профилактики и лечения диабета. Определение глюкозы крови также проводится во время выездов эндокринологов в районы и во время диспансеризации и профосмотров.