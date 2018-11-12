Жителей Владимира приглашают присоединиться к благотворительной акции "Дерево добра"

СЕГОДНЯ 12:46 2018-11-12T12:46:33+03:00

Нужно всего лишь подарить подписку на любимые газеты и журналы воспитанникам детских домов, ветеранам и пожилым людям

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Ежегодно 13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Каждый может стать частью этого праздника в любом почтовом отделении Владимирского региона, приняв участие в благотворительной акции «Дерево Добра».

Принять участие в акции просто. Достаточно подарить подписку на любимые газеты и журналы воспитанникам детских домов, ветеранам и пожилым людям. Список периодики составлен на основе запросов от самих социальных учреждений.

-В этот день важно вспомнить, как необходимы доброта и взаимопомощь. Благотворительная акция «Дерево добра» дает возможность поддержать потребности в научно-познавательных, развивающих и художественных периодических изданиях детей в детских социальных учреждениях, – отметил директор УФПС Владимирской области Сергей Орлов.

Оформить благотворительную подписку по акции «Дерево добра» можно не только в почтовом отделении, но и на сайте Почты Росси. Чтобы подарить подписку, достаточно выбрать регион, название учреждения и издание, а затем оплатить подписку банковской картой.