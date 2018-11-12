Камешковец зарезал своего приятеля

СЕГОДНЯ 12:43 2018-11-12T12:43:58+03:00

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Конфликт между двумя жителями Камешково произошел летом, когда сорокадевятилетний мужчина пришел в гости нетрезвым и избил хозяина дома, а потом по требованию обиженного ушел восвояси. Но вечером в тот же день он снова пришел с визитом, но хозяин, не желая продолжения конфликта, не впустил приятеля. Тогда пришедший обиделся и решил расправиться с негостеприимным товарищем. Разбив стекло на террасе, он забрался в дом и кухонным ножом не менее двух раз ударил друга, не нападавшего и не сопротивлявшегося. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Подсудимый извинился перед потерпевшей и с учетом смягчающих обстоятельств приговором Камешковского районного суда ему назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Однако подсудимый посчитал наказание слишком суровым и обжалует его в вышестоящей инстанции.