Владимирцы услышат "Хоровые шедевры XX века"

СЕГОДНЯ 12:34 2018-11-12T12:35:03+03:00

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Откроет концерт Короткая месса ре-мажор для детского хора и органа Бенджамина Бриттена в исполнении хора девочек Детской хоровой капеллы под управлением Татьяны Гринь. У Бриттена месса написана в соответствии с классической традицией на латинский текст мессы католического обряда и состоит из пяти частей. Партию органа исполнит Дмитрий Федоров.

В продолжении вечера к хору девочек присоединится Владимирский камерный хор, исполнив произведения Сергея Рахманинова. Партию фортепиано исполнит Музаффарли Вафа Габил кызы.

Завершит концертную программу деревенская кадриль «Ти-ри-ри» Валерия Гаврилина из хоровой симфонии «Перезвоны». Это самое монументальное произведение советского композитора и лауреата Государственной премии. Хоровая симфония-действо «Перезвоны» предназначена для солистов, смешанного хора, гобоя, ударных и чтеца.

Начало концерта - в 18.30. Цена билета - 300, 400 рублей.