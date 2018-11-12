Владимирцы услышат "Хоровые шедевры XX века"
Откроет концерт Короткая месса ре-мажор для детского хора и органа Бенджамина Бриттена в исполнении хора девочек Детской хоровой капеллы под управлением Татьяны Гринь. У Бриттена месса написана в соответствии с классической традицией на латинский текст мессы католического обряда и состоит из пяти частей. Партию органа исполнит Дмитрий Федоров.
В продолжении вечера к хору девочек присоединится Владимирский камерный хор, исполнив произведения Сергея Рахманинова. Партию фортепиано исполнит Музаффарли Вафа Габил кызы.
Завершит концертную программу деревенская кадриль «Ти-ри-ри» Валерия Гаврилина из хоровой симфонии «Перезвоны». Это самое монументальное произведение советского композитора и лауреата Государственной премии. Хоровая симфония-действо «Перезвоны» предназначена для солистов, смешанного хора, гобоя, ударных и чтеца.
Начало концерта - в 18.30. Цена билета - 300, 400 рублей.