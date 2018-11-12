Собака, три дня просидевшая в болоте под Владимиром, нашла хозяина

СЕГОДНЯ 12:25 2018-11-12T12:26:29+03:00

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Несчастное животное попало в беду недалеко от села Воютино на берегу Оки. Погнавшись за добычей, охотничий пес увяз в болоте, а хозяин уехал, не сумев отыскать его. Как уже рассказывала «Комсомольская правда, выбраться животному помог охранник расположенного неподалеку лагеря, услышавший собачий призыв на помощь и вытащивший ее с помощью лестницы и палок. Пса, три дня по горло просидевшего в ледяной жиже, отогрели и покормили в сторожке, стараясь отыскать ее хозяина. Но едва окрепнув, собака убежала, бродя по одному и тому же маршруту и стараясь отыскать своего охотника. Однако усилия местных жителей, пытавшихся найти собачьего владельца, не пропали даром: не пропали даров – охотник, прочитав, что собака жива и ждет его, вернулся за своим питомцем и 10 ноября счастливый пес отправился домой со своим хозяином.