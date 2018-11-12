Ковровская спортсменка взяла "бронзу" на чемпионате России по плаванию

СЕГОДНЯ 12:25 2018-11-12T12:25:16+03:00

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С 7 по 12 ноября в Казани прошел чемпионат России по плаванию на короткой воде. Всего в соревнованиях участвовали более 900 пловцов.

Ковровчанка Анастасия Авдеева завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 метров на спине.На дистанции вдвое короче Авдеева стала пятой.

Минувший чемпионат стал отборочным на чемпионат Мира, который пройдет в декабре в Китае. Войдет ли Авдеева в состав российской сборной на предстоящих соревнованиях, станет известно в ближайшие несколько дней.