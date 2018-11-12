Владимирец отработает четыреста часов за украденную бутылку

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-12T11:30:56+03:00

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Горожанин днем заглянул в одни их местных супермаркетов и, прихватив с витрину пол литровую бутылку крепкого алкоголя, постарался незаметно вынести ее из магазина, спрятав ее под курткой. Однако на кассе сотрудники магазина заметили припрятанный алкоголь и потребовали оплатить его. Несмотря на крики продавцов, мужчина вместе с заветной бутылкой выбежал из магазина и попытался скрыться. Однако далеко убежать ему не удалось – его задержал охранник. Алкоголь вернули в супермаркет, а владимирец отправился под суд, назначивший ему наказание в виде четырехсот часов исправительных работ.