Пенсионерка напала с ножом на владимирца

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-12T11:14:54+03:00

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Кухонные посиделки во Владимире закончились трагедией: пожилая женщина, обидевшись на собеседника, набросилась на него с кухонным ножом. Она порезала ему левую кисть и нанесла два удара в грудь, одна из которых повлекла за собой причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни. Женщина, имеющая инвалидность, никогда не имевшая конфликтов с законом, о которой хорошо отзывались и соседи, и коллеги, раскаялась в сделанном, сразу же постаралась помочь пострадавшему, помогала лечению и уходу. Суд посчитал, что пострадавший сам спровоцировал ее нападению своим противоправным и аморальным поведением, а также учел возраст и заболевания пенсионерки, имеющей инвалидность. Приговором Октябрьского районного суда, вступившим в законную силу, ей назначено наказание - два года условно с испытательным сроком в один год.