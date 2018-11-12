2018-11-12T11:01:48+03:00
Происшествия

Владимирские полицейские задержали женщину, укравшую кошелек в автобусе

Она воспользовалась утренней толкучкой в транспорте
Ирина Мальцева
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В полицию обратилась тридцатишестилетняя жительница Владимира. Женщина рассказала, что утром ехала на работу в автобусе, а выйдя из него обнаружила, что пропал кошелек, в котором лежали не только деньги, но и документы вместе с банковскими картами. В общей сложности горожанка лишилась одиннадцати тысяч рублей. Как рассказали в УМВД по Владимирской области, подозреваемую задержали в тот же день, ей оказалась тридцативосьмилетняя жительница Нижегородской области, сознавшаяся в краже. Все похищенное вернули законной владелице, а в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «кража», она находится под подпиской о невыезде.

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