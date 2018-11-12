2018-11-12T09:31:16+03:00
Происшествия

В Судогодском районе в результате ДТП пострадали пятеро

Водитель «Лады Ларгус» не уступил дорогу "ВАЗу"
Валерия Рудометова
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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11 ноября около 16.30 на 44 км автодороги «Тюрмеровка – Андреево» в Судогодском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали пятеро, в том числе несовершеннолетний.

По предварительной информации УМВД, водитель автомобиля «Лада Ларгус» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил «ВАЗу-2107» и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадали трое человек в салоне «ВАЗа», среди которых был 16-летний молодой человек, а также водитель и пассажир «Лады Ларгус». С травмами все пострадавшие доставлены в больницы.

По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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