Во Владимире расскажут страшные истории о Доме с привидениями

11 Нояб. 17:33 2018-11-11T17:33:41+03:00

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13 ноября в Центре пропаганды изобразительного искусства состоится очередной "Вечер научных страшилок" от информационного центра по атомной энергии.

Павел Шебанков, заведующий передвижной выставкой музея Центра пропаганды ИЗО, откроет вечер рассказом "Страшные истории Дома с привидениями". Слушатели узнают, как Центр ИЗО получил это прозвище, какие странные и мистические истории происходили здесь и видели ли тут привидений. Роман Евстифеев, ведущий научный сотрудник кафедры политологии во Владимирском филиале РАНХиГС, раскроет тему "Страхи современного общества: "конец света" по-научному".

Специальным гостем Вечера научных страшилок станет Александр Колдобский, кандидат физико-математических наук, доцент НИЯУ МИФИ. Он объяснит, стоит ли бояться радиации, и развенчает самые распространённые мифы о ней. В конце вечера зрители шоу проверят уровень радиоактивности Ценра пропаганды ИЗО с помощью дозиметров.