В Камешковском районе попойка двух закадычных друзей закончилась поножовщиной

СЕГОДНЯ 15:42 2018-11-11T15:43:22+03:00

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Камешковский районный суд вынес приговор 49-летнему жителю Камешково. Его признали виновным в убийстве, совершенным летом.

Все началось с попойки двух старых друзей. Под парами алкоголя началась ссора, а та переросла в избиение одного товарища другим. Избитый естественно обиделся и выставил друга за дверь. Однако тот не угомонился и через пару часов вновь начал ломиться к другу в дом. Избитый пускать разъяренного друга не стал, тогда агресивно настроенный мужчина разбил стекло в окне террасы дома и попытался влезть внутрь. Тут уже хозяин дома испугался, схватил нож и набросился на агрессора. Кухонный нож два раза воткнулся в грудь товарища - тот умер. После этого убийца сам пришел в полицию и во всем сознался.

На суде он признал свою вину и принес свои извинения жене товарища. Но суд даже с учетом смягчающих обстоятельств дал мужчине 8 лет исправительной колонии строгого режима. Мужчина уже подал аппеляцию во Владимирский областной суд, посчитав приговор чересчур суровым.