Во Владимирской области пропала пожилая женщина

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-11T13:40:04+03:00

Родственники не могут ее найти уже полгода

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Во Владимирской области ищут человека. Пропала 71-летняя Вера Васильевна Мешкова из деревни Аксенцево Камешковского района.

Как пишут в социальной сети ВКонтакте волонтеры владимирского отделения поискового отряда "Лиза Алерт", женщина пропала еще в начале лета. 28 июня она вышла из дома и с тех пор её местонахождение не установлено. Нуждается в медицинской помощи!

Приметы: рост 145-150 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы седые. Была одета: толстовка тёмно-красная, юбка чёрная, калоши коричневые. С собой: чёрный пакет.