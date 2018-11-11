Секретарем регионального отделения "единоросов" стал Владимир Киселев

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-11T11:15:01+03:00

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Региональное отделение "Единой России" провело конференцию, на которой выбрало нового секретаря вместо Ольги Хохловой, ставшей сенатором от Владимирской области.

В итоге тайного голосования секретарем избран Владимир Киселев, являющийся председателем Заксобрания региона. Из 144 бюллетеней в 138 голоса отданы в пользу Владимира Киселева. Шестеро делегатов проголосовали за Владимира Куликова. В ходе конференции делегатами съезда партии "ЕР" выбраны Марина Карцева и Евгений Рычков.

Владимир Киселев уже сделал несколько заявлений. Так он сказал, что надо усилить поиск кадров для партии на местах, сконцентрировать силы лишь нак самых значимых партийных проектах. Кроме того, Владимир Киселев считает, что надо популяризировать партию в народе. Сделать это, по мнеию секретаря "ЕР" можно за счет таких проектов, как создание школы ораторского мастерства и проведение партийного конкурса красоты.