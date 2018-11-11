В Суздальском районе в ДТП погиб 13-летний мальчик

СЕГОДНЯ 09:00 2018-11-11T09:00:48+03:00

Он был одним из пассажиров машины, которую вынесло на встречку

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10 ноября 2018 года около 21.30 на 6 км автодороги "Владимир – Юрьев-Польский" (Суздальский район Владимирской области) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок.

По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля "Киа Рио" потерял контроль над своей машиной, выехал на встречную полосу и врезался в "Лэнд Крузер 200" (им управляла 31-летняя женщина из Владимира). В результате столкновения серьезные травмы получили водитель автомобиля "Киа Рио", а также его пассажир – мальчик 2005 года рождения. Уже после того, как мальчика доставили в больницу, тот умер от полученных травм.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства автоаварии.