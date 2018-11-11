Владимирское "Торпедо" уходит на зиму на пятом месте, а "Муром" стал седьмым

СЕГОДНЯ 08:05 2018-11-11T08:05:54+03:00

В зоне "Запад" второй лиги состоялись последние матчи этого года

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10 ноября футбольные команды из Владимирской области сыграли последние официальные матчи в уходящем году. Владимирское "Торпедо" свою игру выиграло, а вот ФК "Муром" проиграл.

Обе команды играли дома, обе играли с московскими клубами. "Торпедо" принимало у себя "Чертаново-2", муромляне встречались с "Велесом". В итоге владимирским футболистам удалось прервать серию из четырех поражений подряд и выиграть со счетом 3:1. До перерыва счёт открыл Николай Тарасов. В начале второго тайма гостей дважды огорчил Максим Нестеров. Лишь после гостям удалось отквитать один гол.

У "Мурома" же после сверхуспешной игры с "Текстильщиком" (ивановцев обыграли со счетом 6:2) матч с "Велесом" не задался. Свои моменты в равной игре реализовать не удалось, а вот один мяч со штрафного хозяева пропустили.

По итогам осенней части чемпионата, наши команды уходят на зиму, находясь ближе к середине турнирной таблицы. У владимирцев пятое место и 23 очка, у муромлян - седьмое и 21 очко.