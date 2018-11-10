2018-11-10T17:10:30+03:00
Происшествия

Первого заместителя главы Коврова задержали в Тамбове

Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Ирина Мальцева
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Александр Бобров ранее возглавлявший администрацию города Тамбова, покинул свой пост еще в 2015 году, сейчас он занимает пост первого заместителя главы администрации по экономике и финансам города Коврова Владимирской области. Летом в администрации Тамбова и особняке чиновника были проведены обыски, в качестве повода называли приобретение убыточным местным МУП «Тамбовинвестсервис» дорогих иномарок, некоторыми из которых пользовалась городская администрация. Сейчас вице-мэр Коврова находится в следственном изоляторе, подробности операции пока не разглашаются.

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