Первого заместителя главы Коврова задержали в Тамбове

СЕГОДНЯ 17:09 2018-11-10T17:10:30+03:00

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Александр Бобров ранее возглавлявший администрацию города Тамбова, покинул свой пост еще в 2015 году, сейчас он занимает пост первого заместителя главы администрации по экономике и финансам города Коврова Владимирской области. Летом в администрации Тамбова и особняке чиновника были проведены обыски, в качестве повода называли приобретение убыточным местным МУП «Тамбовинвестсервис» дорогих иномарок, некоторыми из которых пользовалась городская администрация. Сейчас вице-мэр Коврова находится в следственном изоляторе, подробности операции пока не разглашаются.