2018-11-10T16:55:09+03:00
Происшествия

В Коврове председатель ТСЖ похитил деньги у жильцов

Он присвоил себе более ста тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Ковровчанин был избран председателем ТСЖ еще в апреле 2015 года и неоднократно вновь избирался на эту должность. Как председатель, он собирал деньги у жильцов на оплату обязательных и других платежей, которые должен был вносить на расчетные счета. Но с октября по ноябрь прошлого года мужчина, используя должностные полномочия, переводил со счета ТСЖ на свой лицевой счет деньги, указывая при этом, что назначение платежа – хозяйственные нужны. В общей сложности председатель перевел себе 105 тысяч рублей, которые потратил на свои нужды. Мужчина, имеющий маленьких детей, признал свою вину, приговором Ковровского городского суда, вынесенным 7 ноября, ему назначено два года условно с испытательным сроком три года. Кроме того, он добровольно вернул жильцам 101 тысячу рублей.

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