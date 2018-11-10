Проект моста через реку Каменку в Суздале проверят эксперты

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-10T16:00:53+03:00

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Контракт на проведение экспертизы по капремонту моста в городе-музее выставлен на торги. Специалистам предстоит проверить проект полосы отвода, изучить технологические и конструктивные решения, проект организации строительства и демонтажа и в течение месяца предоставить отчет. Работы по реконструкции моста затянулись на целый год, но и после их завершения ремонтировать мост приходилось неоднократно: обрушилась плитка на тротуаре, перекосился асфальт, просел грунт. После проведения экспертизы смогут не только окончательно определить объем восстановительных работ, но и ответить, кроется ли причина проблем в недостатках проекта.