2018-11-10T14:18:57+03:00
Общество

Во Владимирской области мошенники вновь атакуют предпринимателей

Злоумышленники представляются сотрудниками регионального Роспотребнадзора
Ирина Мальцева
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Неизвестные звонят представителям компаний или индивидуальным предпринимателям, предупреждают о грядущей проверке и предлагают получить юридическую консультацию и нормативные документы для «уголка потребителя» всего за две тысячи рублей. При этом после покупки звонившие, уверяющие, что работают в Управления Роспотребнадзора по Владимирской области или подведомственного якобы ему ФГУП «Центр защиты прав потребителей», гарантируют положительные результаты проверки и выдачу необходимого сертификата. В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что к деятельности данных лиц не имеют никакого отношения и не предлагают оказание платных услуг. После таких звонков предпринимателям рекомендуют немедленно обратиться в полицию.

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