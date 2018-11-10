Воспитатель из Коврова отсудила у родителей сто тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:10 2018-11-10T13:10:16+03:00

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Женщина, работавшая воспитателем в одном из детских садов Коврова, обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства. В мае и июне несколько родителей из сада, где она работала, стали распространять слухи среди других родителей и сотрудников слухи, что она больна сифилисом. Одна из родительниц и на родительском собрании приводила доказательства, якобы подтверждающие наличие у нее заболевания. Информация о якобы имеющейся у нее болезни появилась и в соцсетях. Воспитателю пришлось не только объясняться и оправдываться, но и сдать все анализы, подтвердившие, что она здорова. В результате женщина заработала неврологическое заболевание, ей пришлось лечиться. В уде воспитательница настаивала на наказании трех родителей, прося взыскать по триста тысяч рублей с каждого в качестве компенсации морального вреда плюс расходы на лечение. Сами родители с требованиями не согласились, но Ковровский городской суд встал на сторону женщины, правда, уменьшил сумму. В общей сложности родители выплатят ей сто тысяч рублей – по пятьдесят, тридцать и двадцать тысяч, а также компенсируют судебные расходы. Кроме того, им предстоит удалить из сети всю порочащую информацию. Решение не вступило в законную силу.