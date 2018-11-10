2018-11-10T13:10:16+03:00
Общество

Воспитатель из Коврова отсудила у родителей сто тысяч рублей

Ей заплатят за клевету
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Женщина, работавшая воспитателем в одном из детских садов Коврова, обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства. В мае и июне несколько родителей из сада, где она работала, стали распространять слухи среди других родителей и сотрудников слухи, что она больна сифилисом. Одна из родительниц и на родительском собрании приводила доказательства, якобы подтверждающие наличие у нее заболевания. Информация о якобы имеющейся у нее болезни появилась и в соцсетях. Воспитателю пришлось не только объясняться и оправдываться, но и сдать все анализы, подтвердившие, что она здорова. В результате женщина заработала неврологическое заболевание, ей пришлось лечиться. В уде воспитательница настаивала на наказании трех родителей, прося взыскать по триста тысяч рублей с каждого в качестве компенсации морального вреда плюс расходы на лечение. Сами родители с требованиями не согласились, но Ковровский городской суд встал на сторону женщины, правда, уменьшил сумму. В общей сложности родители выплатят ей сто тысяч рублей – по пятьдесят, тридцать и двадцать тысяч, а также компенсируют судебные расходы. Кроме того, им предстоит удалить из сети всю порочащую информацию. Решение не вступило в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первого заместителя главы Коврова задержали в Тамбове
В Коврове председатель ТСЖ похитил деньги у жильцов
Проект моста через реку Каменку в Суздале проверят эксперты
Во Владимирской области мошенники вновь атакуют предпринимателей
Житель Кольчугино зарабатывал, обворовывая дачников
В Вязниковском районе закрыли продуктовый магазин
В Коврове организатора наркопритона отправили за решетку
Владимирские коммунальщики готовят деревья к зиме
Прокуратура Владимирской области потребовала от полицейских ужесточить контроль над нелегалами
Промсвязьбанк увеличил размер овердрафта для бизнеса до 70% от объема оборота
На Владимир надвигается похолодание и снег
Губернатор Владимирской области принял отставку Михаила Колкова
Владимирец перепродавал контрафактный алкоголь
Стартует традиционная новогодняя акция от «ЭнергосбыТ Плюс»
Вязниковца оштрафовали за песню в соцсети
Вязниковскому уклонисту светит два года тюрьмы
В канун Нового года юным владимирцам покажут сказку о "Щелкунчике"
Владимирцев приглашают на спектакль по мотивам рассказов Брэдбери
В Суздаль съедутся сильнейшие атлеты России
Во Владимире презентуют книгу о литфаке
Владимирская прокуратура обязала установить тепловые счетчики в 814 домах
Кольчугинец, сбивший пешехода, отправится в колонию
Прожиточный минимум за третий квартал 2018 года во Владимирской области составил 9754 рубля
Во Владимире в результате ДТП пострадали трое, включая полуторагодовалого ребенка
На улице Тракторной начали монтировать автобусные остановки
Руководство "АДМ" обещает сократить интервалы движения на своих маршрутах