Житель Кольчугино зарабатывал, обворовывая дачников

СЕГОДНЯ 12:10 2018-11-10T12:10:56+03:00

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Тридцатиоднолетний кольчугинец, раньше уже судимый, в августе залез на дачный участок, откуда утащил и сдал в пункт приема предметы из цветмета. Позднее с другого участка он угнал скутер. В общей сложности ущерб, причиненный местным жителем, оценили в 23 тысячи рублей. Обнаружив пропажу, хозяева обратились в полицию и подозреваемого задержали. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, сейчас кольчугинец помещен под стражу, уголовные дела в отношении него направлены в суд, а скутер вернули законной владелице.