2018-11-10T10:50:47+03:00
Происшествия

В Коврове организатора наркопритона отправили за решетку

Мужчина проведет за решеткой чуть больше года
Ирина Мальцева
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С января по июнь этого года ковровчанин, проживавший в квартире на улице Моховой и сам систематически употреблявший наркотики, регулярно изготавливал в своей квартире запрещенные вещества, которые потом принимал вместе с другими. При этом мужчина запирал дверь, не пуская посторонних, сам и вместе со знакомыми искал препараты, содержащие наркотические вещества, а после их употребления все желающие могли расслабиться и отдохнуть в квартире. После содержания хозяин притона полностью признал вину и раскаялся. Приговором Ковровского городского суда ковровчанин признан виновным в в содержании притона для потребления наркотических средств, с учетом состояния его здоровья ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и четыре месяца, отбывать которое он будет в колонии общего режима.

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