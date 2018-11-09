2018-11-09T18:59:59+03:00
Общество

Владимирские коммунальщики готовят деревья к зиме

Они продолжают обрезать аварийные деревья
Алексей СУХОВ
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МКУ «Благоустройство» продолжает обрезать аварийные и поврежденные деревья.

С января по сентябрь этого года работники обрезали 2230 аварийных деревьев и вывезли 2025 кубометров так называемых порубочных остатков. Как объясняют специалисты, обрезка - самый эффективный способ «лечения» аварийных деревьев в черте города. Благодаря санитарной обрезке растения избавляют от больных, поврежденных и высохших ветвей. Обрезку и санацию проводят по согласованию с экологами.

Сейчас МКУ «Благоустройство» завершают работы по кронированию и омолаживающей обрезке деревьев, а также удалению самосевной поросли на улицах Василисина, Тракторной, Урицкого, Каманина, Жуковского, на проспекте Ленина и Московском шоссе. Запланировано проведение работ на улицах Фейгина, Труда, Нижняя Дуброва, Добросельской, Комиссарова, Чапаева, Красноармейской, Вознесенской и на проспекте Строителей.

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