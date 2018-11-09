2018-11-09T18:53:09+03:00
Происшествия

Прокуратура Владимирской области потребовала от полицейских ужесточить контроль над нелегалами

Прокуратура внесла начальнику областного УМВД представление
Алексей СУХОВ
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Областная прокуратура провела проверку в органах миграционного контроля.

Установлено, что в 2017 – 2018 гг. судами более тысячи иностранных граждан назначено административное наказание в виде выдворения за пределы страны. Выехать нелегалы должны были самостоятельно. Полицейские должны были это проконтролировать и занести сведения в течение суток.

Несмотря на это владимирские полицейские, а также 15 районных отделов данные требования не исполняли.

В результате этого граждане из Ближнего зарубежья неоднократно и беспрепятственно въезжали и выезжали из страны, необоснованно получили разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности на территории России, и совершали преступления.

Прокуратура области внесла начальнику УМВД России по Владимирской области представление.

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