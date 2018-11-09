Губернатор Владимирской области принял отставку Михаила Колкова

СЕГОДНЯ 15:26 2018-11-09T15:26:59+03:00

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9 ноября стало последним днем работы вице-губернатора по социальной политике Михаила Колкова в администрации Владимирской области. Глава региона Владимир Сипягин принял отставку заместителя.

Михаил Колков родился 3 февраля 1963 года, окончил МГУ. Работал коммерческим директором фонда "Новое поколение". С 1994 по 2001 годы работал в Совете Федерации, был заместителем главы бюджетного комитета. С 2001 по 2003 годы - руководитель аппарата бюджетного комитета СФ. С 2003 по 2013 годы - помощник заместителя спикера СФ Светланы Орловой. С апреля 2013 по ноября 2018 года - вице-губернатор по социальной политике Владимирской области. Государственный советник РФ 1 класса.