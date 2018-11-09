Владимирец перепродавал контрафактный алкоголь

СЕГОДНЯ 15:21 2018-11-09T15:21:35+03:00

Общий ущерб составил более 260 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Владимирского ЛО МВД России на транспорте задержали владимирца, который купил контрафактный алкоголь и реализовывал его во Владимире и области.

Хранил он свое "богатство" в гараже, недалеко от железной дороги. Полицейские забрали у него более 1200 бутылок.

Общий ущерб, нанесенный правообладателю, составил чуть больше 260 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до 2 лет.