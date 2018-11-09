Вязниковскому уклонисту светит два года тюрьмы

СЕГОДНЯ 14:14 2018-11-09T14:14:30+03:00

Или штраф до 200 тысяч рублей

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Вязниковского района. Он обвиняется в уклонении от призыва в армию.

По версии следствия, молодой человек, желая избежать службы в армии, несмотря на неоднократные вызовы в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования и уточнения документов воинского учета, игнорировал явку.

Вину юноша признал полностью и в содеянном раскаивается.

За уклонение от призыва без уважительной причины предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет.