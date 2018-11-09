2018-11-09T13:54:41+03:00
Звезды

В канун Нового года юным владимирцам покажут сказку о "Щелкунчике"

Сказка в исполнении артистов ГДК заиграет новыми красками
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Настала пора выбирать новогодние представления для детей. Коллективы театров, домов культуры уже вовсю репетируют сказки. А значит самое время покупать билеты.

В Городском дворце культуры в этом году покажут Самый новогодний, загадочный, полный чудес спектакль "Щелкунчик и волшебный орех кракатук". Кажется, что сказка всем давно знакома.... Но...

Вы знаете, кто такая принцесса Пирлипат? За что Мышиный король "точит зуб" на Щелкунчика? И правда ли, что у заколдованного принца деревянное сердце?

Масштабные декорации, необычные костюмы, массовые батальные сцены, фокусы и иллюзии, захватывающий сюжет и волшебная музыка. Путешествия во времени и пространстве, превращения и трансформации. Вы уверены, что знаете эту сказку?!?

Стоит, отметить, что каждому зрителю Дед Мороз готовит сладкий подарок. И, конечно, не обойдется без интерактивной программы у елки. Там юных зрителей ждет самый настоящий Бал Щелкунчика.

Все справки по телефону: 33-55-87, пн-пт с 10.00 до 17.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Владимирской области принял отставку Михаила Колкова
Владимирец перепродавал контрафактный алкоголь
Стартует традиционная новогодняя акция от «ЭнергосбыТ Плюс»
Вязниковца оштрафовали за песню в соцсети
Вязниковскому уклонисту светит два года тюрьмы
Владимирцев приглашают на спектакль по мотивам рассказов Брэдбери
В Суздаль съедутся сильнейшие атлеты России
Во Владимире презентуют книгу о литфаке
Владимирская прокуратура обязала установить тепловые счетчики в 814 домах
Кольчугинец, сбивший пешехода, отправится в колонию
Прожиточный минимум за третий квартал 2018 года во Владимирской области составил 9754 рубля
Во Владимире в результате ДТП пострадали трое, включая полуторагодовалого ребенка
На улице Тракторной начали монтировать автобусные остановки
Руководство "АДМ" обещает сократить интервалы движения на своих маршрутах