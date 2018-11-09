В канун Нового года юным владимирцам покажут сказку о "Щелкунчике"

СЕГОДНЯ 13:54 2018-11-09T13:54:41+03:00

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Настала пора выбирать новогодние представления для детей. Коллективы театров, домов культуры уже вовсю репетируют сказки. А значит самое время покупать билеты.

В Городском дворце культуры в этом году покажут Самый новогодний, загадочный, полный чудес спектакль "Щелкунчик и волшебный орех кракатук". Кажется, что сказка всем давно знакома.... Но...

Вы знаете, кто такая принцесса Пирлипат? За что Мышиный король "точит зуб" на Щелкунчика? И правда ли, что у заколдованного принца деревянное сердце?

Масштабные декорации, необычные костюмы, массовые батальные сцены, фокусы и иллюзии, захватывающий сюжет и волшебная музыка. Путешествия во времени и пространстве, превращения и трансформации. Вы уверены, что знаете эту сказку?!?

Стоит, отметить, что каждому зрителю Дед Мороз готовит сладкий подарок. И, конечно, не обойдется без интерактивной программы у елки. Там юных зрителей ждет самый настоящий Бал Щелкунчика.

Все справки по телефону: 33-55-87, пн-пт с 10.00 до 17.00.