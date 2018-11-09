Владимирцев приглашают на спектакль по мотивам рассказов Брэдбери

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-09T13:44:17+03:00

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10 ноября в 19 часов владимирских зрителей ждут на спектакле "И объяли меня воды". Постановка пройдет в театре-студии "Новая сцена" (ул.Горького, 69).

Спектакль-триптих по мотивам рассказов Рэя Брэдбери, легендарного писателя-фантаста. Возможно ли вернуться в прошлое? Возможно ли совершить убийство и избежать кары? Есть ли жизнь после смерти? И где во всём этом место для любви? Вопросы… Вопросы…

Вопросы, которые пугают и туманят рассудок, а сон разума, как известно, рождает чудовищ. И слаб человек, чтобы противостоять им. Спаси меня, Боже, ибо объяли меня воды до души моей! И глубины этих вод мне не ведомы…

Цена билета - 200 рублей.