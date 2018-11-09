2018-11-09T13:30:46+03:00
Спорт

В Суздаль съедутся сильнейшие атлеты России

Чемпионат России по жиму откроется 14 ноября
Алексей СУХОВ
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Федерация пауэрлифтинга России организует в Суздале Чемпионат России по жиму и классическому жиму. Соревнования пройдут в арт-отеле «Николаевский посад» (ул. Ленина, д.138) с 13 по 16 ноября.

В турнирах примут участие сильнейшие атлеты Владимирской области и России. На состязания приедут более 180 спортсменов из 77 городов 41 региона России. Будет проведено 218 стартов.

В соревнованиях по жиму примут участие 138 человек (40 женщин и 98 мужчин), а в соревнованиях по жиму классическому – 80 человек (32 женщины и 48 мужчин).

Открытие турнира запланировано на 14 часов 14 ноября. Закрытие – на 18 часов 16 ноября.

Главный судья соревнований – Сергей Иванов, главный секретарь – Алевтина Козелева.

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