2018-11-09T13:18:18+03:00
Общество

Во Владимире презентуют книгу о литфаке

О факультете русского языка и литературы Владимирского педагогического института написали его выпускники
Алексей СУХОВ
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15 ноября в 17 часов во Владимирской областной научной библиотеке состоится презентация книги «Путешествие в обратно. Книга про литфак».

О литфаке написали его выпускники. В книге 8 глав: «Тема», «Засьма», «Преподаватели и студенты», «Учёба: теория и практика», «Самоуправление. Общественная жизнь», «Трудовые семестры», «Творчество», «Видится на расстояньи, или Мой литфак». В каждой – десятки не похожих ни на какие другие текстов, которые написаны живым языком, лишенным клише и штампов. Все воспоминания индивидуальны, а значит – уникальны, как уникальна сама книга.

Кроме того, отобраны стихи, посвященные самому факультету, его преподавателям и студентам. В роли иллюстраций – черно-белые и цветные фотографии, сделанные в разные годы (с 1958 по 2013 г.)

Идея создать книгу предложена владимирским краеведом Валентиной Ивановной Титовой. Автор-составитель издания – Анна Станиславовна Цуккерман, в редколлегии – бывшие преподаватели факультета.

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