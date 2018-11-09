2018-11-09T11:49:05+03:00
Общество

Владимирская прокуратура обязала установить тепловые счетчики в 814 домах

У 22-ух управляющих компаний есть время до Нового года
Артём Черепанов
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Прокуратура Владимирской области провела проверку к отопительному сезону и нашла 814 многоквартирных домов, в которых не установлены счетчики. Надзорное ведомство обязало 22 управляющих компании поставить приборы до 1 января 2018 года.

Ведомство поясняет, что по закону собственники малоэтажных домов, максимальный объем потребления теплоэнергии которых составляет менее 2/10 гигакалории в час, обязаны обеспечить установку счетчиков до 1 января.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

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