2018-11-09T11:37:31+03:00
Происшествия

Кольчугинец, сбивший пешехода, отправится в колонию

Мужчина проведет в поселении один год
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Авария, закончившаяся трагедией, произошла в самом конце декабря прошлого года, за пару дней до новогодних праздников. Водитель превысил скорость, не учитывая, что дорога скользкая, и в результате не сумел справиться с управлением и сбил пассажира. Увидев упавшего человека, кольчугинец не остановился, чтобы помочь ему, не попытался вызвать медиков и полицию, а уехал. В результате пострадавший пешеход скончался. Экспертиза показала, что в столкновении виноват водитель, который сумел бы предотвратить его, если бы снизил скорость. Приговором Кольчугинского городского суда мужчина признан виновным. Он проведет в колонии-поселении один год, кроме того, еще три года он не сможет управлять автомобилем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Владимирской области принял отставку Михаила Колкова
Владимирец перепродавал контрафактный алкоголь
Стартует традиционная новогодняя акция от «ЭнергосбыТ Плюс»
Вязниковца оштрафовали за песню в соцсети
Вязниковскому уклонисту светит два года тюрьмы
В канун Нового года юным владимирцам покажут сказку о "Щелкунчике"
Владимирцев приглашают на спектакль по мотивам рассказов Брэдбери
В Суздаль съедутся сильнейшие атлеты России
Во Владимире презентуют книгу о литфаке
Владимирская прокуратура обязала установить тепловые счетчики в 814 домах
Прожиточный минимум за третий квартал 2018 года во Владимирской области составил 9754 рубля
Во Владимире в результате ДТП пострадали трое, включая полуторагодовалого ребенка
На улице Тракторной начали монтировать автобусные остановки
Руководство "АДМ" обещает сократить интервалы движения на своих маршрутах