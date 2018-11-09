Кольчугинец, сбивший пешехода, отправится в колонию

СЕГОДНЯ 11:37 2018-11-09T11:37:31+03:00

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Авария, закончившаяся трагедией, произошла в самом конце декабря прошлого года, за пару дней до новогодних праздников. Водитель превысил скорость, не учитывая, что дорога скользкая, и в результате не сумел справиться с управлением и сбил пассажира. Увидев упавшего человека, кольчугинец не остановился, чтобы помочь ему, не попытался вызвать медиков и полицию, а уехал. В результате пострадавший пешеход скончался. Экспертиза показала, что в столкновении виноват водитель, который сумел бы предотвратить его, если бы снизил скорость. Приговором Кольчугинского городского суда мужчина признан виновным. Он проведет в колонии-поселении один год, кроме того, еще три года он не сможет управлять автомобилем.