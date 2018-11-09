Прожиточный минимум за третий квартал 2018 года во Владимирской области составил 9754 рубля
По сравнению со вторым кварталом, он снизился на 23 рубля
Изменить размер текста:
Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума за третий квартал 2018 года. На душу населения он составил 9754 рубля, для трудоспособного населения - 10623 рубля, для пенсионеров - 8206 рублей, а для детей - 9744 рубля.
Прожиточный минимум рассчитывается из общей стоимости установленной областным законом потребительской корзины, в которую входят 42 продукта. На его основании рассчитываются различные социальные выплаты.
По сравнению с прошлым кварталом прожиточный минимум подешевел на 23 рубля. Снижение этого показателя говорит о снижении стоимости продуктов в области.