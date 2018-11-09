2018-11-09T09:53:11+03:00
Происшествия

Во Владимире в результате ДТП пострадали трое, включая полуторагодовалого ребенка

Водитель "Скании" не дал проехать "Рено Логан"
Валерия Рудометова
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8 ноября 2018 года около 21.55 у дома 17 по улице Куйбишева произошла авария с пострадавшими.

Как предварительно сообщает пресс-служба УМВД, 48-летний водитель автомобиля «Скания» разворачивался и не дал проехать встречному автомобилю «Рено Логан». В результате машины столкнулись.

Пострадали 23-летний водитель «Рено Логан», а также двое его пассажиров – 23-летняя женщина и 1,5-годовалая девочка. Оба пассажира госпитализированы в больницу. Женщина получили перелом вертлужной впадины бедра, а ребенок – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота и ушиб губы.

По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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