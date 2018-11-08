2018-11-08T20:00:30+03:00
Общество

На улице Тракторной начали монтировать автобусные остановки

Центр управления городскими дорогами делает окончательный их вариант
Алексей СУХОВ
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8 ноября "Центр управления городскими дорогами" начал строительство дополнительных остановок для пассажиров автобусного маршрута № 21-С. До этого там стояли временные павильоны.

Первую остановку делают в районе дома по улице Тракторной, 15 и, соответственно, на противоположной стороне улицы. Вторую - в районе перекрестка улиц Усти-на-Лабе и Рокадной, у дома по улице Электрозаводская, 2 и через дорогу.

Как сообщил заместитель директора МКУ "Центр управления городскими дорогами" Николай Дятлов, новые остановки планируется организовать до конца следующей недели. На первом этапе остановочные площадки выровняют асфальтобетонной крошкой, а если позволит погода, замостят плиткой. Но в любом случае после завершения работ для пассажиров установят остановочные павильоны для защиты от дождя и снега

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