Руководство "АДМ" обещает сократить интервалы движения на своих маршрутах

СЕГОДНЯ 19:54 2018-11-08T19:55:20+03:00

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7 ноября компания "АДМ", ставшая одним из главных пассажироперевозчиков Владимира, отчиталась о том, что она делает для того, чтобы снизить число жалоб на работу общественного транспорта.

С журналистами в общественном транспорте проехался генеральный директор компании Андрей Малый. Поездка прошла на новом газомоторном автобусе от завода "Волгабас". Андрей Малый сообщил, что компания приобрела 50 таких автобусов: 28 уже вышли на линии, остальные должны пополнить автопарк предприятия в ноябре-декабре. В целом городской автопарк компании "АДМ" укомплектован 144 автобусами, из них 100 единиц работают на газомоторном топливе. Одновременно компания пополняет автопарк дизельными машинами. А всего до конца этого года подвижной состав предприятия увеличится до 170 автобусов, новые машины планируют направить на маршруты №№ 9-С, 14, 20-С, 21-С и 26.

Обещал Андрей Малый снизить и интервалы движения до минимально установленных. Однако лишь после окончания ремонтных работ на трассе М-7.