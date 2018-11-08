2018-11-08T18:00:09+03:00
Происшествия

В Вязниках у дачницы украли батареи и электрический котел

На чужое имущество позарился пятидесятилетний местный житель
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пропажу обнаружила двадцативосьмилетняя жительница Нижегородской области, приехав в свой дом, расположенный в одном из сел Вязниковского района. За время отсутствия девушки с дачи вынесли телевизор, электрический котел, насосные станции и радиаторы отопления, общий ущерб составил более тридцати трех тысяч рублей. Хозяйка обратилась в полицию, а те сумели отыскать вора. Им оказался пятидесятиоднолетний местный житель, решивший в отсутствие владелицы разбить стекло и утащить чужое имущество. Продать украденное мужчина не успел, вся техника скоро вернется к законной владелице. А злоумышленнику грозит суд – сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заключенным Владимирского централа теперь можно писать электронные письма
Жители Собинского и Кольчугинского районов пригласили в "гости" 9 иностранцев
Владимирской областью заинтересовалась турецкая инвестиционная компания
В Александровском районе погиб подросток из-за отравления газом
«Ростелеком» отразил мощную DDoS-атаку на телеком-оператора Dtel.RU
Муромлянин вынес кухонную утварь из квартиры знакомой, пока та лежала в больнице
Владимирец опубликовал интимные фото несовершеннолетней в сети
Владимирскую область покидает четвертый вице-губернатор
Заключенный владимирской колонии убил человека
Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова может стать аудитором Счетной палаты уже в конце ноября
В Меленковском районе мужчина вырастил почти 500 кусов конопли
Владимирская область примет участие в Парадельфийских играх
В лесах Кольчугинского района нашли тело мужчины, обгоревшего до неузнаваемости
Во Владимире готовы взять на работу рыбака
Во Владимире пройдет фестиваль, посвященный Международному дню КВН
Нобелевский лауреат прочитает в ВлГУ лекцию о глобальном потеплении
Житель Владимира получил 10 суток ареста за драку с кондуктором
Больше 9 тысяч новорожденных Владимирской области проверили на врожденные и наследственные заболевания
У владимирского энтомолога украли коллекцию редких бабочек