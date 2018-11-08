В Вязниках у дачницы украли батареи и электрический котел

СЕГОДНЯ 18:00 2018-11-08T18:00:09+03:00

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Пропажу обнаружила двадцативосьмилетняя жительница Нижегородской области, приехав в свой дом, расположенный в одном из сел Вязниковского района. За время отсутствия девушки с дачи вынесли телевизор, электрический котел, насосные станции и радиаторы отопления, общий ущерб составил более тридцати трех тысяч рублей. Хозяйка обратилась в полицию, а те сумели отыскать вора. Им оказался пятидесятиоднолетний местный житель, решивший в отсутствие владелицы разбить стекло и утащить чужое имущество. Продать украденное мужчина не успел, вся техника скоро вернется к законной владелице. А злоумышленнику грозит суд – сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «кража».