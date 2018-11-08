Заключенным Владимирского централа теперь можно писать электронные письма
Скоро это можно будет сделать во всех тюрьмах региона
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Заключенные Владимирского централа смогут получать письма от родных и близких через электронную почту.
Учреждение попало в список тюрем, в которых теперь работает сервис «ФСИН-Письмо».
Заполнив форму и оплатив пересылку, заключенному можно отправить текст и даже прикрепить одно фото. Сделать это можно с компьютера, планшета или смартфона.
Заключенному письмо отдадут в распечатанном виде. Также оно предварительно пройдет цензуру. Ответ же сидельцы смогут дать только на бумаге.
Отправителю ответ придет также в электронном виде на электронный ящик, когда ответ отсканируют.
Вскоре сервис заработает и в других тюрьмах региона.