2018-11-08T18:43:28+03:00
Общество

Заключенным Владимирского централа теперь можно писать электронные письма

Скоро это можно будет сделать во всех тюрьмах региона
Ольга МАКАРОВА
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Заключенные Владимирского централа смогут получать письма от родных и близких через электронную почту.

Учреждение попало в список тюрем, в которых теперь работает сервис «ФСИН-Письмо».

Заполнив форму и оплатив пересылку, заключенному можно отправить текст и даже прикрепить одно фото. Сделать это можно с компьютера, планшета или смартфона.

Заключенному письмо отдадут в распечатанном виде. Также оно предварительно пройдет цензуру. Ответ же сидельцы смогут дать только на бумаге.

Отправителю ответ придет также в электронном виде на электронный ящик, когда ответ отсканируют.

Вскоре сервис заработает и в других тюрьмах региона.

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