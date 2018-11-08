Жители Собинского и Кольчугинского районов пригласили в "гости" 9 иностранцев
Возбуждены уголовные дела за фиктивную постановку на учет
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В сентябре и октябре 2018 года 52-летняя жительница Кольчугинского района направила в территориальный отдел по вопросам миграции шесть уведомлений о прибытии иностранцев и указала место их проживания в своем доме. Но женщина не предоставила им помещение, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В совершении аналогичного преступления подозревается 56-летняя жительница Собинского района. С июля по сентябрь женщина трижды направляла в отдел уведомления о прибытии уроженцев Средней Азии с указанием места их проживания в своей квартире.
Фигуранты в содеянном сознались. Расследование уголовных дел продолжается.