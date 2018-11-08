Владимирской областью заинтересовалась турецкая инвестиционная компания

СЕГОДНЯ 16:59 2018-11-08T17:00:13+03:00

Ей представили строительную площадку на Студеной горе и гостиницу "Заря"

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8 ноября Владимирскую область по приглашению губернатора Владимира Сипягина посетил руководитель одной из крупнейших турецких строительно-инвестиционных компаний Polimeks Джюнейт Юнал.

Он познакомился как строительными площадками областного центра, на которых возможно построить новые современные отели, так и с уже имеющимися во Владимире объектами гостиничного бизнеса, возможными для перестройки.

В качестве основных площадок для строительства и инвестиций ему представили строительную площадку на улице Студеная гора, где в 2014 году предполагалось строительство отеля «Хилтон», и гостинично-торговый комплекс «Заря».

– Каждый из представленных объектов интересен, по-своему перспективен, но требует тщательного изучения и проработки для принятия решения, - отметил Джюнейт Юнал.

Для справки:

Строительно-инвестиционная компания «Полимекс» (Polimeks) основана в 1995 году. На сегодняшний день является одним из лидеров строительного бизнеса Турции, а также входит в число 50 крупнейших международных строительно-подрядных организаций.