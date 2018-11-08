В Александровском районе погиб подросток из-за отравления газом

СЕГОДНЯ 16:10 2018-11-08T16:10:31+03:00

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По данным следствия, 5 ноября 2018 года около 23 часов 15-летний мальчик пошел в комнату спать. Через некоторое время мама ребенка заглянула в спальню и обнаружила сына лежащим на полу без признаков жизни.

Вызванные на место медики констатировали смерть мальчика. Следствие предполагает, что подросток умер от отравления парами газа из баллончика для заправок зажигалок.

Назначены необходимые судебные экспертизы. Следователи отмечают, что подросток воспитывался в полной благополучной многодетной семье, в окружении заботы и любви.