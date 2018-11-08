2018-11-08T16:10:31+03:00
Происшествия

В Александровском районе погиб подросток из-за отравления газом

СК РФ по Владимирской области оценивает обстоятельства смерти
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным следствия, 5 ноября 2018 года около 23 часов 15-летний мальчик пошел в комнату спать. Через некоторое время мама ребенка заглянула в спальню и обнаружила сына лежащим на полу без признаков жизни.

Вызванные на место медики констатировали смерть мальчика. Следствие предполагает, что подросток умер от отравления парами газа из баллончика для заправок зажигалок.

Назначены необходимые судебные экспертизы. Следователи отмечают, что подросток воспитывался в полной благополучной многодетной семье, в окружении заботы и любви.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вязниках у дачницы украли батареи и электрический котел
Заключенным Владимирского централа теперь можно писать электронные письма
Жители Собинского и Кольчугинского районов пригласили в "гости" 9 иностранцев
Владимирской областью заинтересовалась турецкая инвестиционная компания
«Ростелеком» отразил мощную DDoS-атаку на телеком-оператора Dtel.RU
Муромлянин вынес кухонную утварь из квартиры знакомой, пока та лежала в больнице
Владимирец опубликовал интимные фото несовершеннолетней в сети
Владимирскую область покидает четвертый вице-губернатор
Заключенный владимирской колонии убил человека
Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова может стать аудитором Счетной палаты уже в конце ноября
В Меленковском районе мужчина вырастил почти 500 кусов конопли
Владимирская область примет участие в Парадельфийских играх
В лесах Кольчугинского района нашли тело мужчины, обгоревшего до неузнаваемости
Во Владимире готовы взять на работу рыбака
Во Владимире пройдет фестиваль, посвященный Международному дню КВН
Нобелевский лауреат прочитает в ВлГУ лекцию о глобальном потеплении
Житель Владимира получил 10 суток ареста за драку с кондуктором
Больше 9 тысяч новорожденных Владимирской области проверили на врожденные и наследственные заболевания
У владимирского энтомолога украли коллекцию редких бабочек