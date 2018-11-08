2018-11-08T15:28:45+03:00
Происшествия

Муромлянин вынес кухонную утварь из квартиры знакомой, пока та лежала в больнице

Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей
Валерия Рудометова
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В середине октября текущего года в полицию обратилась 27-летняя муромлянка, которая рассказала, что из ее квартиры, пока она лежала в больнице, кто-то вынес варочную панель, духовой шкаф и кухонную утварь.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области, полицейские сразу задержали 34-летнего ранее судимого приятеля женщины. Он во всем признался и сказал, что имущество продал, а деньги потратил.

В оношении него возбудили уголовное дело за кражу.

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