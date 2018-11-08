2018-11-08T15:08:31+03:00
Общество

Владимирец опубликовал интимные фото несовершеннолетней в сети

Он привлечен к уголовной ответственности
Валерия Рудометова
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Следственными органами СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя.

Следователи установили, что в августе 2018 года в социальной сети «ВКонтакте» мужчина познакомился с несовершеннолетней, после переписки они встретились. Но девушка не захотела больше видеться с ним. На что тот обиделся и решил унизить 17-летнюю.

Несостоявшийся жених распространил в соцсети интимные фотографии несовершеннолетней. Как выяснилось позже, девушка воспитывается в неполной семье. К ситуации привлекли специалистов из органов системы профилактики.

Мужчина же признал свою вину.

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