Владимирскую область покидает четвертый вице-губернатор

СЕГОДНЯ 14:59 2018-11-08T15:00:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Вице-губернатор по ЖКХ Владимирской области Лидия Смолина вслед за Алексеем Конышевым, Ренатом Чагаевым и Михаилом Колковым написала заявление об увольнении. Ранее она была в отпуске, но в отличии от других отдыхавших вице-губернаторов эпохи Светланы Орловой, 6 ноября вышла на работу.

По неофициальным данным, на смену Лидии Смолиной в администрацию Владимирской области придет бывший вице-губернатор соседней Нижегородской области Александр Бауэр, зарекомендовавший себя как серьезный специалист в коммунальной сфере.