Владимирскую область покидает четвертый вице-губернатор
Лидию Смолину сменит Александр Бауэр
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Вице-губернатор по ЖКХ Владимирской области Лидия Смолина вслед за Алексеем Конышевым, Ренатом Чагаевым и Михаилом Колковым написала заявление об увольнении. Ранее она была в отпуске, но в отличии от других отдыхавших вице-губернаторов эпохи Светланы Орловой, 6 ноября вышла на работу.
По неофициальным данным, на смену Лидии Смолиной в администрацию Владимирской области придет бывший вице-губернатор соседней Нижегородской области Александр Бауэр, зарекомендовавший себя как серьезный специалист в коммунальной сфере.