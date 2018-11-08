2018-11-08T15:00:05+03:00
Общество

Владимирскую область покидает четвертый вице-губернатор

Лидию Смолину сменит Александр Бауэр
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вице-губернатор по ЖКХ Владимирской области Лидия Смолина вслед за Алексеем Конышевым, Ренатом Чагаевым и Михаилом Колковым написала заявление об увольнении. Ранее она была в отпуске, но в отличии от других отдыхавших вице-губернаторов эпохи Светланы Орловой, 6 ноября вышла на работу.

По неофициальным данным, на смену Лидии Смолиной в администрацию Владимирской области придет бывший вице-губернатор соседней Нижегородской области Александр Бауэр, зарекомендовавший себя как серьезный специалист в коммунальной сфере.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» отразил мощную DDoS-атаку на телеком-оператора Dtel.RU
Муромлянин вынес кухонную утварь из квартиры знакомой, пока та лежала в больнице
Владимирец опубликовал интимные фото несовершеннолетней в сети
Заключенный владимирской колонии убил человека
Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова может стать аудитором Счетной палаты уже в конце ноября
В Меленковском районе мужчина вырастил почти 500 кусов конопли
Владимирская область примет участие в Парадельфийских играх
В лесах Кольчугинского района нашли тело мужчины, обгоревшего до неузнаваемости
Во Владимире готовы взять на работу рыбака
Во Владимире пройдет фестиваль, посвященный Международному дню КВН
Нобелевский лауреат прочитает в ВлГУ лекцию о глобальном потеплении
Житель Владимира получил 10 суток ареста за драку с кондуктором
Больше 9 тысяч новорожденных Владимирской области проверили на врожденные и наследственные заболевания
У владимирского энтомолога украли коллекцию редких бабочек