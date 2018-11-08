2018-11-08T14:42:17+03:00
Происшествия

Заключенный владимирской колонии убил человека

Он дважды толкнул ее в общежитии для осужденных
Артём Черепанов
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Октябрьский районный суд города Владимира приговорил сидельца колонии № 3 к 9 месяцам лишения свободы дополнительно. Его признали в убийстве сокамерника по неосторожности.

Прокуратура Владимирской области сообщает, что в апреле 2018 года 31-летний заключенный в раздевалке общежития для осужденных ИК-3 повздорил с другим сидельцем. В ходе конфликта он дважды толкнул его в грудь. После второго толчка мужчина упал боком на металлическую обувную полку. Получивший тяжкие телесные повреждения, мужчина скончался в медсанчасти ФСИН Владимирской области.

Заключенный полностью признал свою вину в содеянном. С учетом первого срока, ему предстоит просидеть 1 год и 11 месяцев в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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