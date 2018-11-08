Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова может стать аудитором Счетной палаты уже в конце ноября

СЕГОДНЯ 13:53 2018-11-08T13:53:36+03:00

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Бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова станет кандидатом на должность аудитора Счетной палаты РФ уже 21 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина.

Источник отмечает, что комитет по бюджету собирает предложения по кандидатурам аудиторов Счетной палаты. Он утверждает, что фамилия Светланы Орловой чаще всех попадается среди кандидатов.

Сергей Рябухин считает выдвижение Светланы Орловой на должность аудитора Счетной палаты логичным.

-Она работала в Совете Федерации, курировала как раз блок финансово-экономической деятельности, а Счетная палата является высшим органом финансового контроля, поэтому здесь ничего удивительного нет, - заявил глава комитета.