В Меленковском районе мужчина вырастил почти 500 кусов конопли

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-08T13:44:02+03:00

В отношении него возбудили уголовные дела по двум статьям

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Полицейские в середине октября нашли у 46-летнего жителя Меленковского района сухие растения серо-зеленого цвета. Как сообщила пресс-служба УМВД, экспертиза подтвердила, что изъятые растения массой 512 граммов являются коноплей.

В ходе дальнейшей проверки полицейские выяснили, что весной этого года мужчина посадил запрещенные семена недалеко от своей деревни. Всего получилось 479 кустов. Он ухаживал за ними, а осенью оборвал и высушил листья.

Фигурант пояснил, что выращивал и хранил коноплю для личного потребления.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, и за хранение в крупном размере наркотических растений.